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Вице-адмирал заявил о подготовке 10 тыс. военных ВСУ Евросоюзом

Вице-адмирал заявил о подготовке 10 тыс. военных ВСУ Евросоюзом

Силы Евросоюза (ЕС) в рамках помощи Украине подготовили и обучили 10 тыс. человек. Многие из них раньше не имели боевого опыта, о чем в четверг, 2 марта, заявил командующий миссией вице-адмирал Эрве Блежан в эфире французского телеканал TF1.

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