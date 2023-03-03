Вице-адмирал заявил о подготовке 10 тыс. военных ВСУ Евросоюзом

Силы Евросоюза (ЕС) в рамках помощи Украине подготовили и обучили 10 тыс. человек. Многие из них раньше не имели боевого опыта, о чем в четверг, 2 марта, заявил командующий миссией вице-адмирал Эрве Блежан в эфире французского телеканал TF1.