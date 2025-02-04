«Он не пригоден для жизни». Трамп призвал уничтожить сектор Газа

Сектор Газа необходимо уничтожить. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп. «Весь сектор Газа следует снести, он не пригоден и небезопасен для жизни», – сказал американский лидер, его слова приводит РИА Новости.
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