Украинское командование усилило оборону Часова Яра иностранными наёмниками Украинское командование перебросило в Часов Яр иностранных наемников с целью усиления позиций на огнеупорном заводе.
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Украинское командование усилило оборону Часова Яра иностранными наёмниками Украинское командование перебросило в Часов Яр иностранных наемников с целью усиления позиций на огнеупорном заводе.
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