Прогноз TSMC спровоцировал рост капитализации компаний сектора на $165 млрд, ак...

Прогноз TSMC спровоцировал рост капитализации компаний сектора на $165 млрд, акции AMD обновили рекордВчера на квартальной конференции глава TSMC заявил, что выручка компании в текущем году может вырасти на величину от 21 до 26 %, и этот оптимизм передался инвесторам.