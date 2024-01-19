Прогноз TSMC спровоцировал рост капитализации компаний сектора на $165 млрд, ак...

Прогноз TSMC спровоцировал рост капитализации компаний сектора на $165 млрд, акции AMD обновили рекордВчера на квартальной конференции глава TSMC заявил, что выручка компании в текущем году может вырасти на величину от 21 до 26 %, и этот оптимизм передался инвесторам.
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