Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении, в котором выразил благодарность своей матери королеве Елизавете II и обещал служить стране всю жизнь, трансляцию вел телеканал Sky News.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении, в котором выразил благодарность своей матери королеве Елизавете II и обещал служить стране всю жизнь, трансляцию вел телеканал Sky News.
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