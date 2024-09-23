В Польше обвинили Россию в «кампании по дезинформации» на фоне наводнения

Войска защиты киберпространства Вооруженных сил Польши обвинили Россию в проведении информационно-психологической операции в связи с паводковой ситуацией и наводнениями на юго-западе страны, сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети X.
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