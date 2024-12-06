Никитин ответил на выпады о крупных тратах на праздники: «Никто не имеет права нас обвинить»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря, ФедералПресс. В ходе прямой линии глава Нижегородской области Глеб Никитин ответил на злобные замечания, что лучше бы регион направлял гумпомощь для военных в зоне спецоперации, чем организовывал празднества.
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