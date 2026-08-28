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Царьград

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Marca: "Манчестер Сити" рассматривает аренду Альвареса из "Атлетико"

Marca: "Манчестер Сити" рассматривает аренду Альвареса из "Атлетико"

Английский клуб "Манчестер Сити" изучает возможность аренды нападающего Хулиана Альвареса из "Атлетико", за которого ранее было уплачено 94 млн евро.

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