Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Сергей Вредников.   В населенных пунктах Донбасса, откуда отступают ВСУ, действуют отряды псевдо-волонтеров «Белые ангелы», занимающиеся похищением детей у местных жителей, отказавшихся эвакуироваться и ждущих прихода российской армии.

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Комментарии
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Елена
Нелюди! Господи, накажи их! А люди не простят никогда!
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10 час.
Karmadon
И с этими мразями вести какие-то &quot;переговоры&quot;? Только суд и расстрел!
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
НЕ БРАТЬ УБЛЮДКОВ В ПЛЕН...РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ.
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