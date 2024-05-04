Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Сергей вы совершенно правы, что "глава диаспоры" это вор, насильник, грабитель и .... , короче новое "ноухау" от "наш...Причина не уважен...
  • Владимир Черноморский
    Самое страшное, наши руководители забыли за геноцид 90ых и 24 года беспрепятственно наполняли нашу страну нелюдями, п...Причина не уважен...
  • Сергей Андросов
    Баклан, он и в Африке баклан! Если ты знаешь такого мигранта, который совершил преступление и молчишь, то ты тоже соу...Русские мужчины н...

Китай перешёл западную "красную линию". Россия начала получать ленд-лиз

Китай перешёл западную "красную линию". Россия начала получать ленд-лиз

Как долго коллективный Запад угорал над нашими "красными линиями". Но время идёт и постепенно сами США и их миньоны начинают чертить пересекаемые нами и нашими друзьями линии всевозможных цветов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий
Путин недавно намекнул, что &quot;заплутавших&quot; хохлов надо понять и простить. Азиатов-кавказцев нам мало.
Ответить
1 час.
В
Василий
Этот &quot;глупый, старый пес&quot; опирается на американскую экономику, супротив которой Россия явно не соперник, несмотря на все хвалебные телевизионные оды.
Ответить
1 час.
Александр яросв
Дожились у Китая приобретаем станки. Это когда в СССР было самое развитое станкостроение в мире. А, кто ж станкостроение в России развалил?
Ответить
54 мин.

Картина дня

наверх