Как долго коллективный Запад угорал над нашими "красными линиями". Но время идёт и постепенно сами США и их миньоны начинают чертить пересекаемые нами и нашими друзьями линии всевозможных цветов.
Китай перешёл западную "красную линию". Россия начала получать ленд-лиз
Комментарии
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Василий
Путин недавно намекнул, что "заплутавших" хохлов надо понять и простить. Азиатов-кавказцев нам мало.
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1 час.
В
Василий
Этот "глупый, старый пес" опирается на американскую экономику, супротив которой Россия явно не соперник, несмотря на все хвалебные телевизионные оды.
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1 час.
Александр яросв
Дожились у Китая приобретаем станки. Это когда в СССР было самое развитое станкостроение в мире. А, кто ж станкостроение в России развалил?
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54 мин.
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