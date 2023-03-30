РИАП "АПРАЛ" МТ

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Станиславов заявил, Венгрию отнесли к списку недружественных стран, но диалог сохраняется

Станиславов заявил, Венгрию отнесли к списку недружественных стран, но диалог сохраняется

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов дал интервью журналистам РИА Новости и сообщил о том, что хотя Венгрия и демонстрирует некую лояльность, но, тем не менее, она подписалась на все санкции против Москвы, которые прописывает Брюссель.

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