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Жительница Можайска Ярослава Ковалевская победила в конкурсе «Женщина-герой»

За звание «Женщина-герой 2026» в финале одноименного московского областного конкурса боролись 10 участниц.

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