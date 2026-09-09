Путин назвал открытую во Вьетнаме совместную лабораторию успешным примером партнерства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Открытие во Вьетнаме совместной с Ханоем лаборатории по изучению инфекционных болезней - это пример успешного сотрудничества и свидетельство стратегического партнерства стран.
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