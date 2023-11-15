Армия обороны Израиля объявила о прекращении огня в секторе Газа на четыре часа

Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа. Пауза продлится четыре часа - с 11:00 до 15:00 мск, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).