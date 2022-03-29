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Экологи предложили способ по снижению энергозатрат на майнинг биткоинов на 99%: Новости ➕1, 29.03.2022

Экологи предложили способ по снижению энергозатрат на майнинг биткоинов на 99%: Новости ➕1, 29.03.2022

Greenpeace США и другие природоохранные группы запустили кампанию «Измени код, а не климат», направленную на снижение энергопотребления майнинга (добычи) биткоинов.

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