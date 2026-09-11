ТАСС: севшее на мель во Владивостоке судно отправят на судоремонтный завод в Находку

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Судно "Русский Восток", ранее севшее на мель во Владивостоке, предварительно, отправят на Ливадийский судоремонтный завод в Находке Приморского края .
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