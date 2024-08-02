С каждым годом в России увеличивается доля криминала со стороны "неоценимых иностранных специалистов", особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям.
На страже беспорядка: Как гастарбайтеры стали криминальной бедой России. "Погоны" — в деле
Комментарии
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FФ
Fvolodya55 Федоров
То что творится виновата власть. Нужны рабочие руки-да ради бога завозите сколько надо. Вот только должны работать законы. Тебе нужны работники "бери", но обеспечь жильем, магазинами не далеко (чтоб не шлялись) и отвечай за своих работников. У нас же нелегалов более, чем легальных, шарахаются по городам, строят свои мечети. То что власть сейчас дала потом не так просто будет у них забрать. Не тот это народ. Они приходят невинными агницами, а как дашь им что-то больше, то это уже твоя обязанность. Этих людей если они нужны надо сразу ставить в жесткие условия. Если же даете им волю, то как же в перспективе ОДКБ? Все делается так как буд-то партнеры из ЕС диктуют как надо самим себе навредить. Управленцы у вас головы есть?
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2 час.
В
Владимир
Да, наши русские люди все под контролем, а как пишут выше, ишаки, на 98% под контроль не попадают. Так кого лучше отловить и осудить, посадить???
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
А как приказ об очистке Подмосковья от мутантов?
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38 мин.
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