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Царьград

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Жители России могут вернуть за лечение ещё больше денег: Что с налоговым вычетом

Жители России могут вернуть за лечение ещё больше денег: Что с налоговым вычетом

В Государственной думе сообщили, как вернуть часть потраченных на лечение средств.В 2025 году у жителей России появилась возможность вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения.

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