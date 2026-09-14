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Петр Столыпин: реформатор и его роль в истории России 115 лет назад

115 лет назад, 14 сентября 1911 года, в Киеве был смертельно ранен Петр Аркадьевич Столыпин — российский государственный деятель, занимавший пост председателя Совета министров и министра внутренних дел.

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