НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

334 подписчика

Власти Дании негодуют после «обстрела» вертолёта датских ВВС российским фрегатом

Власти Дании негодуют после «обстрела» вертолёта датских ВВС российским фрегатом

Дания выразила России протест, российский посол был вызван в МИД королевства, где ему вручили ноту протеста в связи с «обстрелом» военного вертолёта датских ВВС сигнальными ракетами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrey B-V
Andrey B-V

Правильно, что заявление этих евро-гомосеков наши военные комментировать не стали. Если комментировать, то это значит воспринимать гомосятину всерьез! По этому их, этих датских евро-гейцев даже на Х...Й посылать не стоит, они это воспримут как комплимент.