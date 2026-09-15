Власти Дании негодуют после «обстрела» вертолёта датских ВВС российским фрегатом

Дания выразила России протест, российский посол был вызван в МИД королевства, где ему вручили ноту протеста в связи с «обстрелом» военного вертолёта датских ВВС сигнальными ракетами.
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Правильно, что заявление этих евро-гомосеков наши военные комментировать не стали. Если комментировать, то это значит воспринимать гомосятину всерьез! По этому их, этих датских евро-гейцев даже на Х...Й посылать не стоит, они это воспримут как комплимент.