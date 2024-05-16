Куда девается лишний жир при похудении

Внешние изменения при похудении быстро становятся заметны. А что происходит внутри? Куда уходит жир, который вы сжигаете? Может, растворяется в воздухе или выходит с потом? На самом деле жир не исчезает в никуда.
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