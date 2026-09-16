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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик о вылете «МЮ» из Кубка лиги: «Беру ответственность на себя, полностью принимаю критику. Мы обязаны стать лучше»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед »  Майкл Кэррик дал комментарий после вылета из Кубка английской лиги от « Брайтона » (2:3).

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