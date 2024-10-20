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Малотоннажная химия: ценный компонент для косметики и нефтедобычи

Малотоннажная химия: ценный компонент для косметики и нефтедобычи

Компания «Синтез Ока» (Нижегородская область) модернизировала производство оксиэтилированных жирных спиртов, которые используются в качестве неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) при выпуске косметики, бытовой химии, автохимии, а также в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной, горнорудной промышленности и в производстве синтетических волокон.

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