Турист посетивший 190 стран назвал самые опасные места мира, где он больше всего боялся

К своим 22 годам Лука Пфердменгес успел посетить 190 стран, объездив почти весь мир. Он побывал в Афганистане, Гаити и даже в местах, где можно арендовать оружие на день, а затем снял небольшое видео и рассказал, какие государства объективно можно счесть самыми опасными в мире, рассказав о перестрелках на улицах и вероятности грабежей.