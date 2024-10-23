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TRENDYMEN

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Турист посетивший 190 стран назвал самые опасные места мира, где он больше всего боялся

Турист посетивший 190 стран назвал самые опасные места мира, где он больше всего боялся

К своим 22 годам Лука Пфердменгес успел посетить 190 стран, объездив почти весь мир. Он побывал в Афганистане, Гаити и даже в местах, где можно арендовать оружие на день, а затем снял небольшое видео и рассказал, какие государства объективно можно счесть самыми опасными в мире, рассказав о перестрелках на улицах и вероятности грабежей.

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Комментарии
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Traveller
Да уж... А я успел только 57 стран мира. Но зато во многих из них бывал до 20 раз и более.
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21 час.
sawa beli
Очко работает…
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16 час.
Александр Николаевич
ОК!!!! К 45-ти исполнил мечту посетить ЯПОНИЮ (остальной мир для меня был -ФУФЛО!!!). По возвращению всем говорил, что в Японию НУЖНО СЪЕЗДИТЬ- чтобы туда уже больше ни когда не ездить!
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14 час.

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