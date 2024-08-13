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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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CAS не будет пересматривать решение лишить американскую гимнастку Чайлз бронзы Олимпиады

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже, американка Джордан Чайлз стала пятой.

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