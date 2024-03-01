Трёх подпольных банкиров задержали в Ярославле

Ярославская полиция пресекла деятельность группировки, проводившей незаконные банковские операции.В Ярославле задержали трёх подпольных банкиров, которые за три года заработали свыше 9 млн рублей комиссионного вознаграждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии