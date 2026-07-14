Обострение на Ближнем Востоке грозит потерей еще одного нефтяного маршрута

www.globallookpress.com/Christian Ohde/imageBROKER.com На эскалацию и явное расширение географии воны на Ближнем Востоке уже реагируют цены на нефть, они подскочили к 85 долларам за баррель марки Brent, это 10% роста за за последние сутки.
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