ФСБ предотвратила теракт на предприятии нефтяной отрасли Югры

Гражданин РФ, готовивший теракт на одном из предприятий нефтяной промышленности в ХМАО-Югре и действовавший по заданию спецслужб Украины, задержан сотрудниками ФСБ России, сообщает 15 июля пресс-службы организации.
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