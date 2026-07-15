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ФСБ предотвратила теракт на предприятии нефтяной отрасли Югры

ФСБ предотвратила теракт на предприятии нефтяной отрасли Югры

Гражданин РФ, готовивший теракт на одном из предприятий нефтяной промышленности в ХМАО-Югре и действовавший по заданию спецслужб Украины, задержан сотрудниками ФСБ России, сообщает 15 июля пресс-службы организации.

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