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Мировое обозрение

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Зеленский попросил у США помощи с производством оружия для Украины

Зеленский попросил у США помощи с производством оружия для Украины

На встрече с руководителями оборонных предприятий США в Вашингтоне Владимир Зеленский заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов наращивать объемы производства вооружения, но для этого все равно необходима иностранная помощь.

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