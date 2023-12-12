Зеленский попросил у США помощи с производством оружия для Украины

На встрече с руководителями оборонных предприятий США в Вашингтоне Владимир Зеленский заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов наращивать объемы производства вооружения, но для этого все равно необходима иностранная помощь.
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