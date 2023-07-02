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Нацизм на службе Запада. Балканы – Украина. Жёсткие параллели

Нацизм на службе Запада. Балканы – Украина. Жёсткие параллели

Попытки восстановить «Хорватскую православную церковь», действовавшую в печально известном коллаборационистском Независимом государстве Хорватия на территории бывшей Югославии, имеют прямое отношение к тому, что сейчас происходит на Украине.

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