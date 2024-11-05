Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 701 подписчик

Арестованный генерал Росгвардии Мирзаев пожаловался на грубость тюремщиков

Арестованный генерал Росгвардии Мирзаев пожаловался на грубость тюремщиков

Взятые под стражу генерал-майор считает, что в изоляторе временного содержания к нему относились "хуже, чем к животному".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
Ненасытные животные, сажать, конфисковать все имущество нажитое непосильным трудом…
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх