Индонезийский фрегат прибыл во Владивосток для учений

Корреспондент Zvezdanews сообщил о прибытии во Владивосток фрегата ВМС Индонезии «Густи Нгурах Рай». Он пришел в главную базу Тихоокеанского флота для участия в российско-индонезийских учениях «Орруда-2026».
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