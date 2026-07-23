Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Индонезийский фрегат прибыл во Владивосток для учений

Индонезийский фрегат прибыл во Владивосток для учений

Корреспондент Zvezdanews сообщил о прибытии во Владивосток фрегата ВМС Индонезии «Густи Нгурах Рай». Он пришел в главную базу Тихоокеанского флота для участия в российско-индонезийских учениях «Орруда-2026».

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