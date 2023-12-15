GhanaSoccernet: «Спартак» борется с «Лос-Анджелес Гэлакси» за игрока Букари

Нападающий «Црвены звезды» Осман Букари входит в сферу интересов московского «Спартака». По информации GhanaSoccernet, московский клуб в ближайшее время планирует сделать официальное предложение по трансферу игрока.
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