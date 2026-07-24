Демократическая Республика Конго: Несколько человек были убиты и ранены в результате столкновений между повстанцами Альянса Флёв-Конго/Движения 23 марта (AFC/M23) и ополченцами Вазалендо в районах Кании и Рона в Масиси, провинция Северное Киву, а затем распространились на близлежащие деревни в ночь с 23 на 24 июля.