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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: Несколько человек были убиты и ранены в результате столкновений...

Демократическая Республика Конго: Несколько человек были убиты и ранены в результате столкновений между повстанцами Альянса Флёв-Конго/Движения 23 марта (AFC/M23) и ополченцами Вазалендо в районах Кании и Рона в Масиси, провинция Северное Киву, а затем распространились на близлежащие деревни в ночь с 23 на 24 июля.

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