Росрыболовство передумало штрафовать «Норникель» за аварию в Норильске

Компаня отбилась от претензий на 3,6 миллиарда рублей.Енисейское управление Росрыболовства отозвало претензию к дочерней структуре «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) о нанесении вреда биоресурсам на 3,6 миллиарда рублей.