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Росрыболовство передумало штрафовать «Норникель» за аварию в Норильске

Росрыболовство передумало штрафовать «Норникель» за аварию в Норильске

Компаня отбилась от претензий на 3,6 миллиарда рублей.Енисейское управление Росрыболовства отозвало претензию к дочерней структуре «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) о нанесении вреда биоресурсам на 3,6 миллиарда рублей.

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