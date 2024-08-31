Учителя предлагают реформу ЕГЭ и ОГЭ

Ленауддин Азимов И еще. Любой человек в любое удобное для него время должен иметь возможность сдать итоговые школьные экзамены. Это его конституционное право. Кроме этого, выпускники школ (11 классы) пожелавшие не сдавать итоговые экзамены в год окончания школы должны получить аттестат на основе годовых оценок по предметам.

ЛА Ленауддин Азимов И наконец, в школы необходимо ввести предметы дающие право школьникам получить рабочую профессию (сварщик, крановщик, водитель, комбайнер, токарь, слесарь) и тд. Для этого привлечь предприятия. Пусть готовят для себя кадры.