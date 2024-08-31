Рособрнадзор обсудил с экспертами изменения школьных экзаменов Эксперты Рособрнадзора решили не прекращать публикацию демоверсий экзаменов и продумать учет результатов ОГЭ после 9 класса для дальнейшей учебы, а также внести изменения в ЕГЭ по нескольким предметамФото: Алексей Белкин / Global Look PressОГЭ решили придать значимость В Москве в пятницу завершилось Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Учителя предлагают реформу ЕГЭ и ОГЭ
Комментарии
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Ленауддин Азимов
И еще. Любой человек в любое удобное для него время должен иметь возможность сдать итоговые школьные экзамены. Это его конституционное право. Кроме этого, выпускники школ (11 классы) пожелавшие не сдавать итоговые экзамены в год окончания школы должны получить аттестат на основе годовых оценок по предметам.
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16 час.
ЛА
Ленауддин Азимов
И наконец, в школы необходимо ввести предметы дающие право школьникам получить рабочую профессию (сварщик, крановщик, водитель, комбайнер, токарь, слесарь) и тд. Для этого привлечь предприятия. Пусть готовят для себя кадры.
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15 час.
РС
Роза Семиренко
В минобразовании сидят уроды, которые гробят всю систему образования и уродуют детей, их психику! Уровень подготовки школьников нашей страны на нуле! Учителя, которые принимают участия в таких «комиссиях» по «усовершенствованию» ОГЭ и ЕГЭ, это не УЧИТЕЛЯ, это люди оказывающие услуги! Пока это не изменится, наши дети все больше будут деградировать!
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15 час.
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