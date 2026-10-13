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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Музей истории ВМФ и подлодка «Новосибирский комсомолец» ждут вас в среду

В среду 14 октября предоставляется редкая возможность бесплатно сходить в Музей истории ВМФ и посетить легендарную подводную лодку «Новосибирский комсомолец» в парке «Северное Тушино».

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