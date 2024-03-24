Рахмон в разговоре с Путиным принёс соболезнования в связи с терактом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с терактом в «Крокусе».
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