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Карседо о Барко: «Надеюсь, останется в «Спартаке». Мы довольны его вкладом в результат»

Тренер «Спартака» Хуан Карседо выразил надежду, что полузащитник Эсекиэль Барко не покинет красно-белых.

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