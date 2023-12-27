Алтайский край планирует заработать на приватизации в 2024 году более 120 млн рублей

Под "аппетиты" властей попали несколько крупных значимых предприятий Власти Алтайского края намерены в ближайшие годы приватизировать несколько крупных значимых предприятий – шесть ДСУ, Колыванский камнерезный завод им.
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