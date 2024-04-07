Маск рассказал, сколько еще просуществует наша цивилизация

Маск: без освоения планет наша цивилизация проживет всего несколько сотен лет Наша цивилизация сможет просуществовать «миллионы лет», если станет «межпланетной, а затем и межзвездной», считает предприниматель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии