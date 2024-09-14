Малая подлодка футуристичного вида: раскрыт облик строящейся для Катара подлодки На прошедшей в Польше выставке MSPO был раскрыт облик строящейся для Катара подлодки, отличающейся футуристичным видом.
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Малая подлодка футуристичного вида: раскрыт облик строящейся для Катара подлодки На прошедшей в Польше выставке MSPO был раскрыт облик строящейся для Катара подлодки, отличающейся футуристичным видом.
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