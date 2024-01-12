В Приморском крае направлено в суд уголовное дело в отношении наркокурьера, перевозившего 3 кг героина

В феврале 2023 года оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО совместно с коллегами из Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте аэропорту Владивостока при получении багажа был задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
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