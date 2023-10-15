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Названа главная причина женских измен

Названа главная причина женских измен

Названа главная причина женских изменЖенщины чаще, чем мужчины, изменяют, чтобы отомстить. Такое открытие сделали австралийские психологи, статья которых опубликована в журнале Sexual and Relationship Therapy.

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