Названа главная причина женских измен

Названа главная причина женских изменЖенщины чаще, чем мужчины, изменяют, чтобы отомстить. Такое открытие сделали австралийские психологи, статья которых опубликована в журнале Sexual and Relationship Therapy.
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