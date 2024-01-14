«Роскосмос» показал сверкающий в темноте Петербург с орбиты Земли

Петербург тесно связан с изучением и освоением космоса. Петербург, известный своей архитектурой и культурным наследием, оказался местом, где более ста лет назад зажглась искра космического восхождения для Советского Союза.
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