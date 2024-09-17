Проверили по «индексу бутерброда»: в «SHOT ПРОВЕРКА» сравнили продуктовые дискаунтеры Евгения КомароваСразу 3 популярных продуктовых дискаунтера стали участниками недавнего расследования журналистов «SHOT ПРОВЕРКА».
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