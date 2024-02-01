Для привлечения "киношников" на Алтай выделят 10 млн рублей по рибейтам в 2024 году

По рибейтам кинопроизводителям, которые решили снимать кино на Алтае, могут компенсировать до 30% затрат 10 млн рублей в 2024 году составит общая сумма рибейтов, которыми Алтайский край может частично компенсировать кинопроизводителям затраты на съемки фильмов в регионе.