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"Здравствуйте, ФСБ": Силовики пришли домой к 39 проукраинским радикалам: При обыске нашли планы нападения на школы

"Здравствуйте, ФСБ": Силовики пришли домой к 39 проукраинским радикалам: При обыске нашли планы нападения на школы

К участникам ряда деструктивных пабликов постучались домой со словами: "Здравствуйте, ФСБ". После обысков, в ходе которых обнаружили планы нападения на школы, задержали 39 проукраинских радикалов.

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Комментарии
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Владимир
А что их ждет? Трудовые лагеря и перевоспитание. Не доходит через голову, дойдет через руки и ноги....
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20 час.
Sergiy Che
Зона на малолетке суровей в разы, чем на взрослой...
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