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Царьград

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Писатель Прилепин объяснил роль отцов в воспитании мужчин

Писатель Прилепин объяснил роль отцов в воспитании мужчин

Писатель Захар Прилепин рассказал ИС "Вести" о воспитании мужчин, подчеркивая важность примера отца. Он отметил, что мужественность формируется через связь с прошлым и будущим через отцовские поступки.

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