Сенатор Джабаров: Киев прикрывает неудачи на поле боя дезинформацией о России

© Efrem Lukatsky/AP Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев специально организует кампании по дезинформации, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами.
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